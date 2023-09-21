Все на фронте: из-за дефицита коммунальщиков оккупированные территории тонут в мусоре

Во временно оккупированном городе Шахтерск Донецкой области оккупанты не вывозят мусор из-за дефицита коммунальщиков, ведь большинство мужчин были мобилизованы на фронт.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что большинство работников было призвано оккупантами на войну, остальная часть сбежала от войны.

"Следовательно вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что гауляйтеры просят Москву выслать "специалистов" из РФ из-за дефицита коммунальщиков.

Примечательно, что качество услуг в жилищно-коммунальной сфере на всех оккупированных территориях очень низкое.

Как сообщают местные паблики временно оккупированного Бердянска Запорожской области, горожане фиксируют задержки с вывозом мусора, вода из централизованной системы не пригодна даже для мытья посуды. Также наблюдаются постоянные перебои с ее снабжением.

Напомним, российское правительство придумало очередную коррупционную схему хищения средств на временно оккупированной территории Украины. Москва планирует потратить 1.3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ТОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и вывозить туда мусор из РФ.

При этом оккупанты обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.