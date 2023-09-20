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Категория
Общество
Дата публикации

Из-за дефицита воды оккупанты не могут полноценно запустить работу захваченной промышленности

Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Донецка
Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Донецка

На временно оккупированных территориях росияне не могут полноценно запустить в работу захваченные промышленные объекты из-за дефицита пресной воды. Также под угрозой отопительный сезон на востоке Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сейчас оккупанты удовлетворяют потребности захваченных регионов водой только на 60%, из-за чего ее не хватает даже на удовлетворение потребностей местного населения. Следовательно, существует угроза отопительного сезона", - отмечают в ЦНС.

Там констатируют, что в таких условиях о полноценном запуске работы промышленных объектов речь не идет, в частности, проблемы имеет нефтехимическая промышленность и лесопереработка.

Как сообщают в украинском подполье, это приводит к высокому уровню безработицы в регионе.

В ЦНС напоминают, что согласно международному праву именно на оккупанты возлагается обеспечение жизнедеятельности жителей региона.

Ситуация с водой на ТОТ: что известно

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы снизить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде.

Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Донецка после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Оккупационная администрация заявила, что запасы воды в регионе находятся на опасно низком уровне.

В настоящее время воду в Донецке подают два раза в неделю всего на несколько часов.

Автор:
Светлана Манько