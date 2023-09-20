Из-за дефицита воды оккупанты не могут полноценно запустить работу захваченной промышленности

На временно оккупированных территориях росияне не могут полноценно запустить в работу захваченные промышленные объекты из-за дефицита пресной воды. Также под угрозой отопительный сезон на востоке Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сейчас оккупанты удовлетворяют потребности захваченных регионов водой только на 60%, из-за чего ее не хватает даже на удовлетворение потребностей местного населения. Следовательно, существует угроза отопительного сезона", - отмечают в ЦНС.

Там констатируют, что в таких условиях о полноценном запуске работы промышленных объектов речь не идет, в частности, проблемы имеет нефтехимическая промышленность и лесопереработка.

Как сообщают в украинском подполье, это приводит к высокому уровню безработицы в регионе.

В ЦНС напоминают, что согласно международному праву именно на оккупанты возлагается обеспечение жизнедеятельности жителей региона.

Ситуация с водой на ТОТ: что известно

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы снизить нехватку воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует сокращение доступа оккупированных регионов к воде.

Нехватка воды стала острой проблемой для оккупированного Донецка после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Оккупационная администрация заявила, что запасы воды в регионе находятся на опасно низком уровне.

В настоящее время воду в Донецке подают два раза в неделю всего на несколько часов.