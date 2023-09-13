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Россияне отказывают жителям оккупированных территорий в медицинской помощи
На временно оккупированных территориях враг продолжает шантажировать местное население для паспортизации и отказывают в предоставлении медицинских услуг.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на захваченных землях юга и востока Украины враг осуществляет подготовительные меры к принудительной мобилизации. Ради этого оккупантам необходимо нарастить темпы паспортизации местного населения.
По данным украинского подполья, оккупанты начали отказывать местным в предоставлении медпомощи без наличия медицинского страхования. Остальное можно получить только с российским паспортом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По плану Москвы, все жители ВОТ должны получить полисы до конца текущего года.
"Уже сейчас оккупационные администрации требуют от предприятий в регионе предоставить перечень рабочих, у которых нет страхования и угрожают штрафами за игнорирование соответствующих требований", - отмечают в ЦНС.
Заметим, что сейчас смертность во временно оккупированном Мариуполе от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Гражданские элементарно не могут получить базовую помощь от медиков.
Ситуация на ВОТ: что известно
Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.
На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.
Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.
Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага. На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения
Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не получат российский паспорт.