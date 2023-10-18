На оккупированных территориях мужчинам стали вручать повестки

На временно оккупированных югу Украины захватчики активно мобилизуют местных мужчин призывного возраста в ряды своей армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, в Херсонской области зафиксированы случаи вручения повесток именно на мобилизацию, после того как мужчины по требованию оккупационной администрации пришли в фейковые военкоматы для уточнения данных.

При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона.

Кроме того, оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

"В своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями мужчин призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах"", – отмечают в ЦНС.

По данным украинского подполья, местным жителям также регулярно поступают повестки с требованиями стать на "военный учет".

Как отмечают в ЦНС, мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев.

Мобилизация на оккупированных территориях: что известно

На временно оккупированных территориях захватчики, в нарушение норм международного гуманитарного права, продолжают принудительно привлекать граждан Украины к прохождению "военной службы" в рядах вражеской армии.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной на ВОТ.

По полученной информации от украинского подполья в Крыму, оккупационная администрация рассматривает возможность мобилизовать около 2,5 тысячи мужчин призывного возраста до конца этого года.

Оккупационная администрация Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате в городе возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибли более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

На оккупированных территориях местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.