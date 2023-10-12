Росіяни планують мобілізувати у Криму 2,5 тисячі чоловіків

За отриманою інформацією від українського підпілля в Криму, окупаційна адміністрація розглядає можливість мобілізувати близько 2,5 тисяч осіб призовного віку для військової служби у складі збройних сил Російської Федерації до закінчення цього року.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, цим займається створений окупантами "відділ підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату Республіки Крим". Він розробляє мобілізаційний план для виконання цих завдань.

Партизани наголошують, що призов жителів з окупованих південно-східних регіонів України до російської армії є порушенням статей Конвенції про захист цивільного населення під час воєнного конфлікту.

"Наше підпілля має вичерпну інформацію про всіх загарбників, залучених до примусової мобілізації українців Криму. І кожен окупант, кожен колаборант понесе відповідальність за цей злочин", - зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація після проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вирішила провести аналогічну кампанію в анексованому Криму. РФ збирається мобілізувати військових, які зрадили Україну у 2014 році