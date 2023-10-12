Россияне планируют мобилизовать в Крыму 2,5 тысячи мужчин

По полученной информации от украинского подполья в Крыму, оккупационная администрация рассматривает возможность мобилизовать около 2,5 тысячи человек призывного возраста для военной службы в составе вооруженных сил Российской Федерации до окончания этого года.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, этим занимается созданный оккупантами "отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым". Он разрабатывает мобилизационный план для выполнения этих задач.

Партизаны отмечают, что призыв жителей из оккупированных юго-восточных регионов Украины в российскую армию является нарушением статей Конвенции о защите гражданского населения во время военного конфликта.

"Наше подполье располагает исчерпывающей информацией обо всех захватчиках, привлеченных к принудительной мобилизации украинцев Крыма. И каждый оккупант, каждый коллаборант понесет ответственность за это преступление", - отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация после проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей решила провести аналогичную кампанию в аннексированном Крыму. РФ собирается мобилизовать военных, предавших Украину в 2014 году