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В оккупированной Луганской области под мобилизацию подпадают даже заключенные, - председатель ОВА
Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали районы Верхнекаменского и со стороны нефтеперерабатывающего завода, Золотаровки и Белогоровки в Луганской области. Как сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, почти повсюду наступление уже отбито, между тем в так называемой "ЛНР" мобилизуют даже заключенных.
По его словам, небольшую часть Луганской области, где Вооруженные силы Украины держали оборону 18 июля, россияне продолжили массово обстреливать из авиации, артиллерии и наносить ракетные удары.
"По населенным пунктам на границе двух областей врагом нанесены четыре ракетных и два авиаудара. Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирные помещения артиллерией", - проинформировал Гайдай.
В частности, в течение дня россияне пытались вести штурм по четырем направлениям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаровки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донетчины. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются," – подчеркнул он.
"Из ствольной и реактивной артиллерии почти непрерывно россияне обстреливают и Луганскую область, и населенные пункты Донецкой области, расположенные неподалеку от нашей области. Впрочем, даже во второй по длине армии мира (не)человеческий ресурс ограничен", - рассказал глава ОВА.
Он также добавил, что на оккупированных территориях мобилизуют всех, кого видят.
"Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкоматов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках – служба безопасности. У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель, выманивают мужчин из убежищ выгодными предложениями по работе. "Открывают" привлекательные вакансии. Вакансия одна, но претендентов на нее много, соответственно, много и мобилизованных. На фронт отправляют даже ввезенных по уголовным статьям, как в Алчевске", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Напомним, в сутки, 18 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили 100 российских военных. Таким образом, потери российской армии с момента начала вторжения 24 февраля по состоянию на утро 19 июля составляют 38 550 военнослужащих.