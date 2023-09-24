Окупанти призвали чергову партію українців на війну та формують систему військового обліку на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях загарбники, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, продовжують примусово залучати громадян України до проходження "військової служби" в рядах ворожої армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією українського підпілля на тимчасово окупованих територіях, близько 250 жителів Донецької області були "призвані" для подальшого проходження "військової служби" в окупаційних військах.

"Окупанти під час проведення "мобілізаційних" заходів видають підприємствам на ТОТ "мобілізаційні плани" де зазначають кількість людей, яких ті повинні скерувати для служби в російській окупаційній армії. У випадку невиконання таких планів окупанти погрожують змінити керівний склад даних підприємств на тих осіб, що виконуватимуть схожі розпорядження вчасно та у повному обсязі", - зазначають в ЦНС.

Крім того, на тимчасово окупованих землях півдня України продовжується фіксація заходів мобілізаційної підготовки до лав ворожої армії.

Зокрема наразі росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів ТОТ.

Для цього окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

"Водночас у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах"", - повідомляють в ЦНС.

Там додають, що місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на "військовий облік".

В ЦНС нагадують, що залучення жителів ТОТ України до так званої "військової служби"в рядах збройних сил РФ є порушенням 51 статті Конвенції про захист цивільного населення під час війни, оскільки окупаційна влада не має права примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних силах або інших формуваннях.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою на ТОТ.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

На окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.