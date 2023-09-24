Оккупанты призвали очередную партию украинцев на войну и формируют систему военного учета на ВОТ

На временно оккупированных территориях захватчики, в нарушение норм международного гуманитарного права, продолжают принудительно привлекать граждан Украины к прохождению "военной службы" в рядах вражеской армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации украинского подполья на временно оккупированных территориях, около 250 жителей Донецкой области были "призваны" для дальнейшего прохождения "военной службы" в оккупационных войсках.

"Оккупанты во время проведения "мобилизационных" мероприятий выдают предприятиям на ВОТ "мобилизационные планы", где отмечают количество людей, которых те должны направить для службы в российской оккупационной армии. В случае невыполнения таких планов оккупанты угрожают изменить руководящий состав данных предприятий на тех лиц, что будут выполнять схожие распоряжения вовремя и в полном объеме", - отмечают в ЦНС.

Кроме того, на временно оккупированных землях юга Украины продолжается фиксация мер мобилизационной подготовки в ряды вражеской армии.

В частности, сейчас россияне формируют систему военного учета призывников, военнообязанных из жителей ВОТ.

Для этого оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты" на ВОТ Херсонской и Запорожской областей.

"В то же время в своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями местного населения призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах", – сообщают в ЦНС.

Там добавляют, что местным жителям регулярно поступают повестки с требованиями явиться в местный орган для постановки на военный учет.

В ЦНС напоминают, что привлечение жителей ВОТ Украины к так называемой "военной службе" в рядах вооруженных сил РФ является нарушением 51 статьи Конвенции о защите гражданского населения во время войны, поскольку оккупационные власти не вправе принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других формированиях.

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят сделать постановку на "военный учет" обязательной на ВОТ .

Напомним, оккупационная администрация временно оккупированной Горловки (Донецкая область) постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате в городе возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибли более 20 тысяч жителей, которых принудительно мобилизовали.

На оккупированных территориях местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.