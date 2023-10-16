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Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации украинских подростков
Россияне продолжают политику принудительной паспортизации местного населения на оккупированных территориях и вынуждают украинских подростков получать паспорт гражданина РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По данным украинского подполья, на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают политику принудительной паспортизации местного населения.
В частности, оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также красная макулатура родителя", - сообщают в ЦНС.
Там добавляют, что перечень лиц, не получающих полис, школы должны предоставить оккупационной администрации, а также провести воспитательную работу с родителями таких детей.
Паспорт в РФ выдается с 14 лет.
Напомним, россияне продолжают политику террора и запугивание местного населения на оккупированных территориях и угрожают отбирать детей у родителей, если они не получат паспорт РФ.
Родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября.
Ситуация на ТОТ: что известно
Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.
На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.
Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.
Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.
Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не получат российский паспорт.