Окупанти вигадали новий спосіб примусової паспортизації українських підлітків

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення на окупованих територіях і змушують українських підлітків отримувати паспорт громадянина РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують політику примусової паспортизації місцевого населення.

Зокрема окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування.

"Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також червона макулатура одного з батьків", - повідомляють у ЦНС.

Там додають, що перелік осіб, які не отримують поліс, школи мають надати окупаційній адміністрації, а також провести “виховну роботу” з батьками таких дітей.

Паспорт в РФ видають з 14 років.

Нагадаємо, росіяни продовжують політику терору та залякування місцевого населення на окупованих територіях і погрожують відбирати дітей у батьків, якщо вони не отримають паспорт РФ.

Батькам дітей, що вимушені ходити до ворожих шкіл, дали "час на роздуми" до кінця жовтня.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення.

Також окупанти почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ. Загарбники погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.