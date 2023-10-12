На Донеччині російсько-окупаційна адміністрація не має підтримки з боку місцевого населення

На тимчасово окупованих територіях сходу України більша частина населення стабільно продовжує дотримуватися проукраїнських поглядів та не підтримує окупацію регіону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від російсько-окупаційної адміністрації, близько 72% населення міста Маріуполь негативно ставляться до завдань так званої «СВО» та шукають нові шляхи ухилення від отримання ворожого паспорту.

Також за інформацією Руху опору ворог посилює контррозвідувальний режим в місті, оскільки боїться роботи українського підпілля та збільшення кількості випадків співпраці місцевого населення із Силами оборони України.

"Відтак, серед основних факторів, які найбільш негативно впливають на суспільні настрої серед місцевого населення є те, що противник залучає до будівельних робіт робітників з середньої Азії та Кавказу, що призвело до погіршення криміногенної ситуації в даному регіоні", - зазначають в ЦНС.

Зауважимо, раніше про навалу мігрантів з Азії писав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Крім того, що мігранти відбирають у місцевих робочі місця, істотно погіршується і криміногенна обстановка. Місцева поліція взагалі не реагує. Роблять що хочуть: курять траву, бухають, б'ються, крадуть, чіпляються до дівчат, гвалтують. Цілком очевидно, що це все відбувається тільки через схвалення з Кремля. А так званій владі так званої ДНР на це взагалі пофігу", - наголошував Андрющенко.

Раніше Кремль провів закрите дослідження щодо настроїв серед місцевого населення на тимчасово окупованих територій.Згідно з результатами, підтримка РФ на ТОТ Запорізької та Херсонських областях становить 5%.

Спротив в окупації

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.

Також у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.