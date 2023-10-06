Кремль планує провести заходи сегрегації серед колаборантів на окупованих територіях

Росіяни продовжують геноцидну політику викорінення української ідентичності і планують змінити пропорційний склад етнічних груп на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, за ініціативою лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна на розгляд Державної думи РФ внесено законопроєкт “щодо денонсації Російською Федерацією Рамкової конвенції про захист національних меншин”.

"Після набуття даним документом чинності, вище політичне керівництво РФ формально позбудеться обмежень щодо здійснення політики асиміляції представників національних меншин проти їхньої волі, а також буде змінювати пропорційний склад етнічних груп на окупованих територіях відповідно до власних намірів та планів", - пояснюють в ЦНС.

Там додають, що таким чином, Кремль має намір запровадити жорстку систему селекції колаборантів на основі їх однозначної етнічної самоідентифікації, як росіян.

"Крім цього, окупаційні адміністрації матимуть більше інструментів для посилення політики викорінення української ідентичності на ТОТ сходу та півдня України", - підкреслюють в ЦНС.

Зауважимо, сегрегація - це відокремлення, відсторонення, розмежування певної групи людей за окремими ознакам. Вона часто пов’язана з примусом та дискримінацією. Сегрегація може проявлятися у створенні штучних умов, перешкод у побуті, окремому проживанні, недоступності певного фаху тощо.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, щоб заохочувати росіян з депресивних регіонів переселятися на ТОТ, щоб таким чином змінити етнічний склад населення, але громадяни країни-агресора не поспішають їхати до України.

Також нещодавно гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям “програму розвитку регіону”. Йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни”націоналізують” й потім віддають своїм підставним особам.

Кремль провів закрите дослідження щодо настроїв серед місцевого населення на тимчасово окупованих територій.Згідно з результатами, підтримка РФ на ТОТ Запорізької та Херсонських областях становить 5%.