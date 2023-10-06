Кремль планирует провести мероприятия сегрегации среди коллаборантов на оккупированных территориях

Россияне продолжают геноцидную политику искоренения украинской идентичности и планируют изменить пропорциональный состав этнических групп на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, по инициативе лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина на рассмотрение Государственной думы РФ внесен законопроект "по денонсации Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств".

"После вступления данного документа в силу высшее политическое руководство РФ формально лишится ограничений по осуществлению политики ассимиляции представителей национальных меньшинств против их воли, а также будет изменять пропорциональный состав этнических групп на оккупированных территориях в соответствии с собственными намерениями и планами", - объясняют в ЦНС.

Там добавляют, что таким образом Кремль намерен ввести жесткую систему селекции коллаборантов на основе их однозначной этнической самоидентификации, как россиян.

"Кроме этого, оккупационные администрации будут иметь больше инструментов для усиления политики искоренения украинской идентичности на временно оккупированной территории востока и юга Украины", - подчеркивают в ЦНС.

Заметим, сегрегация – это обособление, отстранение, разграничение определенной группы людей по отдельным признакам. Она часто связана с принуждением и дискриминацией. Сегрегация может проявляться в создании искусственных условий, препятствий в быту, отдельном проживании, недоступности определенной специальности и т.д.

Ситуация на ТОТ: что известно

Оккупанты положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях , чтобы поощрять россиян из депрессивных регионов переселяться на ВОТ, чтобы таким образом изменить этнический состав населения, но граждане страны-агрессора не спешат ехать в Украину.

Также недавно гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона". Речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне национализируют и затем отдают своим подставным лицам.

Кремль провел закрытое исследование настроений среди местного населения на временно оккупированных территорий. Согласно результатам, поддержка РФ на ТОТ Запорожской и Херсонских областях составляет 5%.