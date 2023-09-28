Кремль провів закрите дослідження щодо своєї підтримки на окупованих територій: які результати

Кремль провів закрите дослідження щодо настроїв серед місцевого населення на тимчасово окупованих територій, яке підтвердило, що країна-агресор РФ немає підтримки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у Москві готують нову інформаційну стратегію щодо промивання мізків населенню тимчасово окупованих територій з урахуванням реалій.

У рамках її підготовки загарбники провели анонімне закрите опитування.

"Згідно з результатами, підтримка РФ на ТОТ Запорізької та Херсонських областях становить 5%, інші або підтримують свою Батьківщину, або відмовились відповідати", - зазначають в ЦНС.

Там додають, що російська пропаганда намагається створити ілюзію, нібито на ТОТ всі підтримують окупацію аби не лише легітимізувати нацистську політику Кремля, а й змусити місцевих перестати чинити спротив окупації.

Раніше ЦНС писав, що росіяни у червні провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.

Ситуація на ТОТ: що відомо

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевого населення російськими військовими. Окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в Кремль, адже в регіоні й так панують “антиросійські настрої”.

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.