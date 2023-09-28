Кремль провел закрытое исследование настроений среди местного населения на временно оккупированных территорий, которое подтвердило, что у странs-агрессорf РФ нет поддержки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в Москве готовится новая информационная стратегия по промыванию мозгов населению временно оккупированных территорий с учетом реалий.

В рамках ее подготовки захватчики провели анонимный закрытый опрос.

"Согласно результатам, поддержка РФ на ТОТ Запорожской и Херсонских областях составляет 5%, другие либо поддерживают свою Родину, либо отказались отвечать", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что российская пропаганда пытается создать иллюзию, будто на ВОТ все поддерживают оккупацию, чтобы не только легитимизировать нацистскую политику Кремля, но и заставить местных перестать сопротивляться оккупации.

Ранее ЦНС писал, что россияне в июне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не впечатлили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

Ситуация на ТОТ: что известно

На временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местного населения российскими военными. Оккупационная администрация даже пожаловалась в Кремль, ведь в регионе и так царят "антироссийские настроения".

Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.