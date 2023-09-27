Окупаційна влада поскаржилася в Кремль: російські солдати масово грабують цивільне населення

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевого населення російськими військовими.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям.

"Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам Оборони, після чого грабують їх помешкання", - наголошують в ЦНС.

Там додають, що причиною мародерства, крім “загадковості російської душі”, є низька дисципліна в збройних силах РФ, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства.

За інформацією українського підпілля, у результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в Кремль, адже в регіоні й так панують “антиросійські настрої”.

Раніше в ЦНС повідомляли, що у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники грабують помешкання українців, які вимушені були залишило місто через окупацію, а майно власників відправляють до Росії.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення.

Раніше ЦНС писав, що росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.