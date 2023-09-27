Оккупационные власти пожаловались в Кремль: российские солдаты массово грабят гражданское население

На временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местного населения российскими военными.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, российские солдаты угоняют авто и деньги под предлогом борьбы с подпольем.

"Людей обвиняют в нелояльности и помощи Силам Обороны, после чего грабят их жилье", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что причиной мародерства, кроме "загадочности русской души", является низкая дисциплина в вооруженных силах РФ, из-за чего в армии врага также процветают пьянство и случаи дезертирства.

По информации украинского подполья, в результате нынешней ситуации оккупационная администрация даже пожаловалась в Кремль, ведь в регионе и так царят антироссийские настроения.

Ранее в ЦНС сообщали, что во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области российские захватчики грабят дома украинцев, вынужденных покинуть город из-за оккупации, а имущество владельцев отправляют в Россию.

Ситуация на ВОТ: что известно

Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага. На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.

Ранее ЦНС писал, что россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.