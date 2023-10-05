Оккупанты пытаются промывать мозги украинским детям в Крыму

Во временно оккупированном Крыму ужесточаются меры пропаганды со стороны российской администрации с целью сохранения уровня поддержки полномасштабной войны РФ против Украины среди населения полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, в крупнейших городах АР Крым оккупантами были проведены различные информационно-пропагандистские мероприятия в поддержку "специальной военной операции".

В частности, в Севастополе оккупанты сосредоточили пропагандистские усилия на работе с детьми и подростками, для чего состоялась "встреча" участника "специальной военной операции" с детьми на базе захваченного имущества ГП Украины "Международный детский центр "Артек"", а с руководством "Школы Эктех +” был организован “урок мужества” для учащихся старших классов, посвященный погибшим участникам “специальной военной операции”.

"Подобные меры противника направлены на уничтожение украинской идентичности на ВТО востока и юга Украины. А также интеграции украинских детей и подростков в социально-культурное пространство РФ", - отмечают в ЦНС.

Ранее сообщалось, что население Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российские оккупационные войска. Поэтому оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства из местного бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на местные настроения.

Кроме того, оккупанты в Крыму теряют контроль над ситуацией на полуострове и не могут обеспечить безопасность даже для себя.

Поэтому в связи с последними событиями и воздушными ударами, которые в течение нескольких недель участились на оккупированном полуострове, украинцев призывают уехать из Крыма.

Также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук советует находящимся в оккупированном Крыму гражданам РФ немедленно выехать с полуострова, потому что когда начнутся боевые действия и будет разрушен Крымский мост, сделать это будет трудно.