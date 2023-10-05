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Окупанти намагаються промивати мізки українським дітям в Криму
В тимчасово окупованому Криму посилюються заходи пропаганди з боку російської адміністрації з метою збереження рівня підтримки повномасштабної війни РФ проти України серед населення півострова.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними українського підпілля, у найбільших містах ТОТ АР Крим окупантами були проведені різні інформаційно-пропагандистські заходи на підтримку “спеціальної воєнної операції”.
Зокрема, у Севастополі окупанти зосередили пропагандистські зусилля на роботі з дітьми та підлітками, для чого відбулась “зустріч” учасника “спеціальної воєнної операції” із дітьми на базі захопленого майна ДП України “Міжнародний дитячий центр “Артек””, а з керівництвом “Школи Ектотех+” був організований “урок мужності” для учнів старших класів, присвячений загиблим учасникам “спеціальної воєнної операції”.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Подібні заходи противника спрямовані на знищення української ідентичності на ТОТ сходу та півдня України. А також інтеграції українських дітей і підлітків в соціально-культурний простір РФ", - наголошують в ЦНС.
Раніше повідомлялося, що населення Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ. Тому окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.
Крім того, окупанти в Криму втрачають контроль над ситуацією на півострові та не можуть гарантувати безпеку навіть для себе.
Тому у зв’язку з останніми подіями та повітряними ударами, які протягом кількох тижнів значно почастішали на окупованому півострові, українців закликають виїхати з Криму.
Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук радить цивільним громадянам РФ, які перебувають в окупованому Криму, негайно виїхати з півострова, бо коли почнуться бойові дії та буде зруйновано Кримський міст, зробити це буде важко.