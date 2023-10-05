Окупанти намагаються промивати мізки українським дітям в Криму

В тимчасово окупованому Криму посилюються заходи пропаганди з боку російської адміністрації з метою збереження рівня підтримки повномасштабної війни РФ проти України серед населення півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, у найбільших містах ТОТ АР Крим окупантами були проведені різні інформаційно-пропагандистські заходи на підтримку “спеціальної воєнної операції”.

Зокрема, у Севастополі окупанти зосередили пропагандистські зусилля на роботі з дітьми та підлітками, для чого відбулась “зустріч” учасника “спеціальної воєнної операції” із дітьми на базі захопленого майна ДП України “Міжнародний дитячий центр “Артек””, а з керівництвом “Школи Ектотех+” був організований “урок мужності” для учнів старших класів, присвячений загиблим учасникам “спеціальної воєнної операції”.

"Подібні заходи противника спрямовані на знищення української ідентичності на ТОТ сходу та півдня України. А також інтеграції українських дітей і підлітків в соціально-культурний простір РФ", - наголошують в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що населення Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ. Тому окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих.

Крім того, окупанти в Криму втрачають контроль над ситуацією на півострові та не можуть гарантувати безпеку навіть для себе.

Тому у зв’язку з останніми подіями та повітряними ударами, які протягом кількох тижнів значно почастішали на окупованому півострові, українців закликають виїхати з Криму.

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук радить цивільним громадянам РФ, які перебувають в окупованому Криму, негайно виїхати з півострова, бо коли почнуться бойові дії та буде зруйновано Кримський міст, зробити це буде важко.