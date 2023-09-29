"Впаде Кримський міст і буде перерізано сухопутний коридор". Верещук закликала цивільних росіян чимшвидше покинути Крим

Цивільним громадянам РФ, які перебувають в окупованому Криму, слід негайно виїхати з півострова, бо коли почнуться бойові дії та буде зруйновано Кримський міст, зробити це буде важко.

Про це написала віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

"От мені цікаво: на що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим", - дивується Верещук.

Вона зауважила, що, зазвичай, все неприємне трапляється раптом.

"Коли впаде Кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?", - зауважує міністерка.

Вона підкреслила, що тисячам людей буде складно швидко залишити Крим через перекриті транспортні маршрути під час активних бойових дій.

"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", - закликала Верещук.

Зауважимо, у зв’язку з останніми подіями та повітряними ударами, які протягом кількох тижнів значно почастішали на окупованому півострові, українців закликають виїхати з Криму.