"Упадет Крымский мост и будет перерезан сухопутный коридор". Верещук призвала гражданских россиян поскорее покинуть Крым

Гражданам РФ, находящимся в оккупированном Крыму, следует немедленно выехать с полуострова, потому что когда начнутся боевые действия и разрушится Крымский мост, сделать это будет трудно.

Об этом написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

"Вот мне интересно: на что рассчитывают многие тысячи россиян, которые в последние годы незаконно заехали в наш Крым", - удивляется Верещук.

Она заметила, что обычно все неприятное случается вдруг.

"Когда рухнет Крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?", - отмечает министр.

Она подчеркнула, что тысячам людей будет сложно быстро покинуть Крым из-за перекрытых транспортных маршрутов во время активных боевых действий.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Уезжайте. Не пренебрегайте!", - призвала Верещук.

Заметим, в связи с последними событиями и воздушными ударами, которые в течение нескольких недель участились на оккупированном полуострове, украинцев призывают уехать из Крыма.