В Донецкой области российско-оккупационная администрация не имеет поддержки со стороны местного населения

На временно оккупированных территориях востока Украины большая часть населения стабильно продолжает придерживаться проукраинских взглядов и не поддерживает оккупацию региона.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации от российско-оккупационной администрации, около 72% населения Мариуполя негативно относятся к задачам так называемой «СВО» и ищут новые пути уклонения от получения вражеского паспорта.

Также, по информации Движения сопротивления, враг усиливает контрразведывательный режим в городе, поскольку боится работы украинского подполья и увеличения количества случаев сотрудничества местного населения с Силами обороны Украины.

"Среди основных факторов, наиболее негативно влияющих на общественные настроения среди местного населения является то, что противник привлекает к строительным работам рабочих из средней Азии и Кавказа, что привело к ухудшению криминогенной ситуации в данном регионе", - отмечают в ЦНС.

Заметим, ранее о нашествии мигрантов из Азии писал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Помимо того, что мигранты отбирают у местных рабочих места, существенно ухудшается и криминогенная обстановка. Местная полиция вообще не реагирует. Делают что хотят: курят траву, бухают, дерутся, воруют, цепляются к девушкам, насилуют. Совершенно очевидно, что это все происходит только из-за одобрения из Кремля. А так называемой власти так называемой ДНР на это вообще пофигу", - отмечал Андрющенко.

Ранее Кремль провел закрытое исследование настроений среди местного населения на временно оккупированных территорий. Согласно результатам, поддержка РФ на ТОТ Запорожской и Херсонских областях составляет 5%.

Сопротивление в оккупации

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них скончались.

Также в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.