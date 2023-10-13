Окупанти погрожують відбирати дітей у батьків та віддавати їх до "органів опіки"

Росіяни продовжують політику терору та залякування місцевого населення на окупованих територіях і погрожують відбирати дітей у батьків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що загарбники вимагають від батьків, щоб їх діти прийняли громадянство РФ, або ж дані про них передадуть окупаційним "органам опіки".

За даними українського підпілля, батькам дітей, що вимушені ходити до ворожих шкіл, дали "час на роздуми" до кінця жовтня.

"Або дитина стає громадянином Росії, або дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки". Після чого дитину, відповідно, можуть примусово забрати у батьків та віддати у притулок, а потім у прийомну сім’ю", - зауважують в ЦНС.

Паспорт в РФ видають з 14 років.

Зауважимо, перед початком навчального року рашисти шукали дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявленя дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.

Для цього в Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

За офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Крім того, росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення.

Також окупанти почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ. Загарбники погрожують старшокласникам не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.