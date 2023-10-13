Оккупанты угрожают отбирать детей у родителей и отдавать их в "органы опеки"

Россияне продолжают политику террора и устрашения местного населения на оккупированных территориях и угрожают отбирать детей у родителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что захватчики требуют от родителей, чтобы их дети приняли гражданство РФ, или данные о них передадут оккупационным "органам опеки".

По данным украинского подполья, родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября.

"Или ребенок становится гражданином России, или данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", - отмечают в ЦНС.

Паспорт в РФ выдается с 14 лет.

Заметим, перед началом учебного года рашисты искали детей, родители которых отказались отдавать ребенка в русские школы. В случае обнаружения детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.

Для этого в России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".

По официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.

Ситуация на ТОТ: что известно

Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.

Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не получат российский паспорт.