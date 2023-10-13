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Оккупанты угрожают отбирать детей у родителей и отдавать их в "органы опеки"
Россияне продолжают политику террора и устрашения местного населения на оккупированных территориях и угрожают отбирать детей у родителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что захватчики требуют от родителей, чтобы их дети приняли гражданство РФ, или данные о них передадут оккупационным "органам опеки".
По данным украинского подполья, родителям детей, вынужденным ходить во вражеские школы, дали "время на размышления" до конца октября.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Или ребенок становится гражданином России, или данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", - отмечают в ЦНС.
Паспорт в РФ выдается с 14 лет.
Заметим, перед началом учебного года рашисты искали детей, родители которых отказались отдавать ребенка в русские школы. В случае обнаружения детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.
Для этого в России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".
По официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно увезенных детей.
Ситуация на ТОТ: что известно
Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.
На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.
Кроме того, россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.
Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.
Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ. Захватчики угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не получат российский паспорт.