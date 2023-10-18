На окупованих територіях чоловікам почали вручати повістки

На тимчасово окупованих територіях півдня України загарбники активно мобілізують місцевих чоловіків призивного віку до лав своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як чоловіки на вимогу окупаційної адміністрації прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних.

При цьому "уточнити дані" мають всі чоловіки регіону.

Крім того, окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

"У своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах"", - зазначають в ЦНС.

За даними українського підпілля, також місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами стати на "військовий облік".

Як наголошують в ЦНС, мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців.

Мобілізація на окупованих територіях: що відомо

На тимчасово окупованих територіях загарбники, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, продовжують примусово залучати громадян України до проходження "військової служби" в рядах ворожої армії.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою на ТОТ.

За отриманою інформацією від українського підпілля в Криму, окупаційна адміністрація розглядає можливість мобілізувати близько 2,5 тисяч чоловіків призовного віку до кінця цього року.

Окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) постійно мобілізує цивільне населення до лав російського війська. Внаслідок цього, у місті зросло соціальне напруження, адже від початку повномасштабного вторгнення вже загинуло понад 20 тисяч мешканців, яких примусово мобілізували.

На окупованих територіях місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.