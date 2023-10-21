Росіяни будують три сміттєзвалища на ТОТ, щоб вивозити туди відходи з РФ

Росіяни планують збудувати три полігони на тимчасово окупованих територіях України для зберігання сміттєвих відходів з Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від українського підпілля, росіяни продовжують будувати на тимчасово окупованих територіях сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.

"Ворог планує збудувати вже три полігони на ТОТ для зберігання сміттєвих відходів, в тому числі з Ростовської області. Йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи", - повідомляють в ЦНС.

У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон загарбники відмовились через протести місцевих мешканців, а тому проблему вирішують за рахунок ТОТ.

Наразі ворог розробляє проектну документацію для створення полігонів.

Нагадаємо, російський уряд придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і вивозити туда сміття з РФ.

При цьому окупанти обіцяють побудувати ще два полігони на Донеччині, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область. В самій Ростовській області від ідеї побудувати нові полігони відмовились через екологічний стан регіону.

Крім того, у тимчасово окупованих містах не вивозять сміття через дефіцит комунальників, адже більшість чоловіків були мобілізовані на фронт.

Тому гауляйтери просять Москву вислати “спеціалістів” з РФ через брак комунальників.