На Полтавщині планують збудувати сміттєпереробний кластер

У чотирьох громадах Полтавської області, а саме у Лубенській, Кременчуцькій, Полтавській та Кобеляцькій побудують чотири сміттєпереробні заводи, які разом утворять сміттєпереробний кластер.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Згідно з повідомленням, сьогодні міністр захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець разом з головою Полтавської обласної військової адміністрації Філіпом Проніним та керівниками громад офіційно підписали Меморандум про співпрацю в розбудові інфраструктури управління відходами.

В Угоді зазначено, що чотири заводи, розташовані в громадах, спільно створять сміттєпереробний кластер, який забезпечить повну сміттєпереробку на всій території Полтавщини.

Ці заводи застосовуватимуть низку сучасних технологій обробки відходів, включаючи переробку органічних відходів з подальшим виробництвом біометану, глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів та інше. Орієнтовно ці потужності зможуть обробляти до 500 тисяч тонн відходів щороку.

За даними Стрільця, загальна вартість проєкту оцінюється приблизно в 120-130 мільйонів євро. Наразі проводяться перемовини з європейськими та американськими партнерами з метою залучення інвестицій.

За його словами, головною метою цього проєкту є розв’язання проблем, пов'язаних утворенням твердих побутових відходів, яких щороку в області нагромаджується приблизно 280 тисяч тонн.

Повідомляється, що заводи можуть запрацювати вже за декілька років. Для цього є необхідне підґрунтя.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні набув чинності закон "Про управління відходами", який Верховна Рада підтримала в цілому в червні 2022-го. Документ передбачає створення умов для побудови в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури за європейськими правилам.