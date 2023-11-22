На Прикарпатті планують збудувати сміттєпереробні заводи у п'яти містах

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів домовилося з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією та п’ятьма міськими громадами регіону про співпрацю в питанні будівництва на їх території сміттєпереробних підприємств.

Як повідомляють у ОВА та міністерстві, документ підписали у рамках форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" очільниця області Світлана Онищук, профільний міністр Руслан Стрілець та мери цих міст.

Зазначається, що сміттєобробний кластер на Івано-Франківщині складатиметься з заводів у Бурштинській, Городенківській, Калуській, Косівській та Надвірнянській громадах. Сукупно вони перероблятимуть понад 450 тисяч тонн відходів на рік.

Вартість проєкту складає понад 155 мільйонів євро. У Мінприроди кажуть, що вже є потенційний інвестор та тривають перемовини. В свою чергу, в цих громадах вже прийнято рішення про виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів поводження з відходами.

"Впевнений, що далі цим шляхом піде п’ята, шоста, десята громада і Україна, нарешті, отримає 207 нових сучасних заводів європейського зразка та зможе впровадити принципи кругової економіки", – наголосив Стрілець.

В рамках проєкту планується спорудження одного центрального об’єкта, де буде відбуватись компостування, виготовлення RDF-палива, сортування та захоронення сміття, а також чотири малі об’єкти, на яких буде здійснюватися сортування та захоронення відходів.

"У деяких аспектах Україна має шанс стати прикладом для країн ЄС, які сьогодні прагнуть перейти від технологій спалювання відходів до більш сучасних підходів. Ми ж вже одразу можемо впроваджувати найкраще й будувати свою систему управління відходами – з чистої сторінки, з урахуванням досвіду інших, ґрунтуючись на власних потребах та впевнено рухаючись до членства у ЄС", - вказав міністр.

Нагадаємо також, що раніше у листопаді аналогічний меморандум Міндовкілля підписало щодо створення сміттєобробного кластеру в Полтавській області: там підприємства мають з'явитися у Лубенській, Кременчуцькій, Полтавській та Кобеляцькій громадах.