Мусорная реформа. Станут ли украинцы сортировать мусор после введения новых налогов

Украина готовится к имплементации евродиректив, предусматривающих изменение подходов к управлению отходами. Одним из них является существенное увеличение платы за захоронение отходов, которое должно сделать выгодным раздельный сбор мусора и переработку вторсырья. Однако без внедрения других механизмов, таких как расширенная ответственность производителей и усиление ответственности за загрязнение, повышение налогов может стать неэффективным и толкать отрасль вывоза мусора в тень.

Реформа управления бытовыми отходами крайне важна в контексте европейской интеграции Украины. Эта реформа не создаст много рабочих мест и не принесет дополнительных средств в бюджет. Мусоропереработка это больше об экологии, чем о заработке. Но все равно Украине нужно будет двигаться в сторону меньшего вреда окружающей среде и имплементировать европейские директивы, которые будут повышать плату за пыль твердых бытовых отходов и заставлять Украинцев захоронить мусор.

Отрасль переработки отходов в стране почти отсутствует. Жители украинских городов практически не сортируют мусор, а компании по вывозу отходов взимают небольшую плату за то, что забирают отходы из контейнеров и вывозят его на полигоны твердых бытовых отходов. Хотя и здесь не без проблем, потому что только небольшая часть украинских свалок являются легальными, а около 20 тысяч свалок либо стихийные, либо находятся в полулегальном статусе, когда община не провела всех необходимых процедур, а вывозить мусор куда-то надо.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов анонсировало законопроект , который должен стимулировать украинцев к раздельному сбору отходов. Законопроект будет предусматривать введение налога на захоронение отходов. При этом такой налог будет иметь разные коэффициенты для тех, кто сортирует отходы и для тех, кто их не сортирует. Часть этого налога будет направлена в местные бюджеты, за счет чего органы местного самоуправления смогут обустроить места для сбора мусора.

Кроме этого в начале ноября правительство утвердило порядок мониторинга объектов обработки отходов , по которому мусороперерабатывающие предприятия и полигоны твердых бытовых отходов должны измерять показатели состояния воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы и принимать меры для уменьшения загрязнения окружающей среды. В странах ЕС операторы объектов обработки отходов осуществляют мониторинг или непрерывно или периодически. При этом планы такого мониторинга являются частью их разрешительных документов. Такие же планы по мониторингу теперь будут готовить и утверждать в Минприроды и украинские операторы по переработке отходов, поскольку разрешение на их деятельность теперь будет выдаваться только при наличии в их пакетах документов таких планов.

Опрошенные Delo.ua эксперты отмечают, что одно лишь введение такого налога не будет стимулировать население к раздельному сбору мусора, особенно учитывая количество нелегальных свалок и схем по захоронению отходов. В то же время с налогом на реформирование управления отходами должен быть внедрен целый комплекс мер, которые будут стимулировать население сортировать мусор, а бизнес вкладывать в переработку и использование вторсырья.

Захоронять дешевле, чем перерабатывать. Есть ли в Украине мусороперерабатывающая отрасль?

Председатель Комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Владимир Яловой говорит, что сейчас из 10-11 млн тонн мусора в Украине перерабатывается только 3-6%, сжигается 1-2%, а более 90% вывозят на полигоны, что является самым дешевым и простым способом утилизации. отходов.

“В то же время ситуация с полигонами у нас очень сложная. Официально в Украине около 5,7 тыс., общей площадью 8 тыс. га. Кроме того, существует более 30 тыс. нелегальных или полулегальных свалок. 25% официальных мусорных полигонов в Украине переполнены, треть - не соответствует экологическим нормам. О каких-то санитарных нормах или минимизации влияния на экологию со стороны неофициальных свалок не приходится», - говорит Яловой.

По его словам, из-за полномасштабного вторжения России появилась еще одна проблема – это огромное количество строительного мусора. За полтора года агрессии россияне повредили и разрушили около 60 тыс. объектов.

“К началу лета этого года количество строительного мусора составило 450 тыс. тонн. Только в Киевской области образовалось 185 тыс. тонн отходов. Для этого было оборудовано 48 мест временного хранения строительных отходов совокупной площадью 55 га. Эту проблему нужно тоже решать. Единственный вариант, по-моему - сортировка, переработка и повторное использование строительного мусора при возведении новых объектов. Прецеденты в Украине уже есть. К примеру, французская компания Neo-Eco по такому принципу начала восстанавливать жилые дома в Гостомеле. Компания заявляет, что в своей работе использует 75-80% переработанных материалов”, - говорит Яловой.

Депутат отмечает, что законодательство таких европейских стран, как Германия, Дания и Нидерланды, обязывает застройщиков в новом строительстве использовать определенный процент продукции из переработанного мусора. Над чем, по мнению Ялового, стоило бы задуматься и в Украине.

По мнению основательницы компании "Украина без мусора" Евгении Аратовской отмечает отрасль мусоропереработки в Украине практически отсутствует из-за экономической нецелесообразности ведения такого бизнеса. По ее словам, мусороперерабатывающий завод в классическом понимании является предприятием, которое принимает смешанные отходы, технологически обрабатывает их, отделяет вторичное сырье, такое как металлы, стекло и определенные виды пластиков, а из остатка производит альтернативное топливо.

Сегодня в Украине нет экономики строить такие заводы, потому что инвесторы будут ожидать покрытия эксплуатационных затрат на обработку мусора на уровне 30-50, а может и 80 долларов на тонне. Если завод хочет 2000 гривен на тонну мусора, а у нас можно захоронить мусор за 200 гривен/тонна, то очевидно, что ни один мусороперевозчик не повезет захоронять мусор на завод”, - говорит Аратовская.

По ее словам, сейчас в Украине около 6 тысяч официальных и более 20 тысяч неофициальных свалок. Стихийные свалки по словам Аратовской появляются по двум причинам. Во-первых, местная община захотела иметь собственную свалку, но пока не прошла весь путь к нормальному обустройству и юридическим процедурам. Поскольку вариантов нет, местные власти подчас несанкционированно определяют место захоронения, куда местные компании свозят мусор граждан. Другим фактором возникновения несанкционированных свалок могут быть нарушения со стороны перевозчиков.

"До начала полномасштабной войны можно было взять в аренду мусоровоз, зарегистрировать фирму и предоставлять услугу вывоза мусора какому-нибудь ОСМД, при этом не имея договора на захоронение с официальным полигоном, обустроив собственный полигон", - говорит Аратовская.

По ее словам, в настоящее время в Украине местные общины могут говорить о раздельном сборе мусора, ставить контейнеры для сортировки и пытаться везти такие контейнеры на базы пересортовывать. Но поскольку в стране нет финансового инструмента, чтобы покрыть расходы на организацию раздельного сбора, такие инициативы проходят за средства местного бюджета.

“Ты больше тратишь, когда ставишь баки, везешь на базу, потом это руками пересортовывают работники, потом еще нужно привезти на завод и когда ты продаешь собранное вторсырье получается, что ты в убытке. Пока нет инструмента финансирования этого ущерба со стороны изготовителей упаковки, раздельный сбор сам по себе не появляется. В странах Европы он появился исключительно за счет финансовой поддержки компаний, которых заставили финансировать инфраструктуру раздельного сбора”, - говорит Аратовская.

Раздельный сбор за счет общины. Кейс Львова

Пожар, который произошел на Грибовицкой свалке в 2016 году, спровоцировал мусорный кризис во Львове, когда мусор из города миллионника на западе Украины развозился по санкционированным и несанкционированным свалкам по всей стране. Сейчас та же Грибовицкая свалка на завершающей стадии рекультивации , а во Львове наладили раздельный сбор мусора.

По словам соучредительницы организации по охране окружающей среды Zero Cup Ирины Мироновой, рекультивация в ближайшие годы техническая рекультивация полигона в Грибовичах уже почти завершена, а в ближайшие годы должна завершиться и биологическая рекультивация, когда на месте свалки будет слой почвы, травяное покрытие и обустроена прогулка. зона.

Вместе с этим во Львове был налажен раздельный сбор отходов. В зависимости от района города у домов стоят три или четыре контейнера для разных типов отходов. Большинство площадок имеют контейнеры для сбора органических отходов, контейнеры для пластика, контейнеры для стекла, а также для смешанных отходов.

В городе также наладили сбор органических отходов, куда кроме мусора горожан идут также отходы бизнеса и отходы паркового хозяйства (листья, ветки скошенная трава). Органика идет на городскую станцию компостирования, где из нее делают компост, который могут приобрести фермеры и закупает город для нужд озеленения.

“Именно органические отходы при попадании на полигон наиболее опасны, потому что под слоем других отходов в бескислородной среде они превращаются в метан, который является воспламеняющимся. Это приводит к возгоранию полигонов, в результате чего горят остатки пластика и другие легковоспламеняющиеся вещества. Также метан является достаточно мощным парниковым газом, который влечет за собой изменение климата”, - говорит Миронова.

По ее словам, в 2021 году Львов перерабатывал до 11% отходов. Остальные смешанные отходы Львов вывозит на полигоны других общин, при этом платя за захоронение отходов до 10 раз больше местных.

“Часть львовских отходов попадает на полигон в Стрый. Вместе с тем, захоронение отходов для общины Стрыя стоит 130 гривен, а за каждую тонну львовских отходов плата составляет 700 гривен. Как раз за эту переплату удалось улучшить состояние этого полигона и начать там должным образом захоронение отходов”, - говорит Миронова.

Куда будет двигаться "мусорная реформа" и чего от нее ждать

Яловый считает, что введение налога на захоронение мусора является одним из элементов крупной мусорной реформы в Украине. В настоящее время Верховной радой принят только рамочный закон "Об управлении отходами" , который очень важен, ведь он определяет подходы и регулирует понятия и термины.

Однако депутат отмечает, что указанный закон – только начало. В дальнейшем необходимо будет создать четкую иерархию управления отходами: предотвращение образования, подготовку к повторному использованию, рециклинг, восстановление и т.д. Кроме того, нужно будет разработать секторальное законодательство об отходах упаковки, батареях и аккумуляторах, электрическом и электронном оборудовании, шинах, смазках, отработанных транспортных средствах, строительном мусоре и т.д. Также нужно будет предоставить необходимые полномочия органам местного самоуправления. И уже потом приводить в порядок налоги и сборы.

“По моему мнению, не имея четкой законодательной базы, говорить о налогах несколько рано. Минокружение заявляет, что ставки налогов на захоронение и размещение отходов должны формироваться так, чтобы стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов и наоборот – поощрять увеличение объемов сортировки и рециклирования. А как предпринимателям сортировать, что сортировать, куда потом этот мусор увозить на переработку? Без достаточной законодательной почвы эти вопросы открыты. Поэтому, скорее всего, часть отсортированного мусора все равно поедет на полигоны и за него придется заплатить”, - говорит Яловой.

Он отмечает, что реформа не может реально стартовать, пока в Украине есть только один полноценный перерабатывающий завод. Речь идет о заводе в Житомире, который был открыт в начале этого года и еще не работает на полную мощность. Еще несколько заводов в процессе строительства – в частности, на Львовщине, Киевщине и Закарпатье. Однако Яловый отмечает, что для того чтобы процесс двинулся - необходимо хотя бы по одному заводу в каждой области.

По словам Ялового, внедрения новых технологий и досортирования, по расчетам специалистов, в среднем увеличат тариф в два раза. Однако задача законотворцев – сделать так, чтобы сортировать стало выгодно. Если в Украине повысятся тарифы и штрафы – это вызовет только негатив от реформы.

“Я предлагаю пойти по пути Швеции. Там тарифная политика на вывоз мусора была выбрана таким образом, что если производитель отходов рассортировал их, то заплатит за вывоз меньше, чем не сортирующий. То есть, если не сортируешь – платишь по максимуму. Если посортировался, допустим на две фракции – полезное или не полезное, получаешь скидку. Если посортировался тщательно и правильно – кроме скидки, сам можешь заработать. Со временем люди поймут, что сортировать выгодно. И это вполне реально”, - говорит Яловый.

Аратовская также отмечает, что экологический налог будет являться лишь частью системы управления отходами. По ее словам, целью налога является сделать захоронение более дорогим, а создать предпосылки появления мусороперерабатывающей отрасли в Украине.

По ее словам, для того чтобы при реформировании отрасли по захоронению мусора конечная финансовая нагрузка не упала на обычных граждан нужно одновременно ввести несколько механизмов: экологический налог, принцип " загрязнитель платит" , а также расширенную ответственность производителя. Что касается последнего, то расширить ответственность производителей должен законопроект "Об упаковке и отходах упаковки" , который был разработан Минприроды и опубликован в апреле 2023 года, однако до сих пор не принят парламентом.

“Инструмент расширенной ответственности производителя заключается в том, что финансовую и организационную ответственность за отладку системы раздельного сбора несут производители. Это компании те компании, которые производят что-то в бумаге, в пластике в металле или стекле. Они должны профинансировать установку баков у каждого дома. И когда обычный человек будет сортировать отходы у него уменьшится количество несортированного мусора в черном баке, он будет платить за вывоз и утилизацию меньше”, - говорит Аратовская.

Миронова говорит, что из-за плохой работы системы экологического контроля в Украине при увеличении стоимости захоронения увеличится и риск нелегального выброса отходов в окружающую среду. Поэтому важно, чтобы вместе с налогом на захоронение мусора было обеспечено суровое и неотвратимое наказание за такие нарушения. Это должно происходить как на уровне домохозяйств, но так же это может быть на более системном уровне, когда компания перевозчик обслуживает какой-то населенный пункт и каждую пятую фуру отходов не довозит до полигона.

"Очень важно, чтобы максимальная часть этого налога оставалась в общинах, чтобы налог оставался на местах, потому что именно органы местного самоуправления ответственны за налаживание системы управления отходами", - говорит основатель Zero Cup.

По ее словам, наиболее актуальной проблема выбрасывания мусора вне полигонов может оказаться в отдаленных пунктах горных районов. Там жители не имеют заключенных договоров с предприятиями на вывоз мусора. Во многих таких населенных пунктах вывоз мусора происходит раз в месяц и его жители не редко могут в лучшем случае вывезти мусор в ближайший населенный пункт где есть контейнеры, а в худшем просто выбросить на ближайшей территории.

“Общество на 12 тысяч жителей может тратить до 500 тысяч гривен в год на то, чтобы убирать эти стихийные свалки. И объяснить людям, что это их средства, на которые они могут повысить качество жизни общины, тоже очень непросто”, - говорит Миронова.

При этом она отмечает, что на правильно обустроенных полигонах, одним из элементов учета отходов является весовой контроль мусоровозов: автомобиль взвешивается когда он заезжает и когда уже разгружен. Одним из рисков при введении экологического налога и увеличении платы за захоронение мусора может быть разгрузка мусоровозов на свалках без взвешивания. На таких схемах могут зарабатывать как руководство свалки, так и отдельные их работники.

"Одним из рисков при внедрении экологического налога будет то, что это будет налог на соблюдающих закон, а те кто ненадлежаще управлял отходами и дальше будут продолжать это делать, при этом цена наживы на нарушениях также возрастет", - говорит Миронова.