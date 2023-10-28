В Минприроды спрогнозировали, сколько лет нужно для полной оценки экологического ущерба от войны

На полный подсчет прямого и опосредованного ущерба окружающей среде, нанесенного российской агрессией, понадобится 20-30 лет. Об этом заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко, передает "Укринформ".

Она отметила, что война поставила новые вызовы перед системой государственного экологического контроля. В настоящее время основная функция Государственной экологической инспекции состоит в фиксации ущерба и начислении убытков, причиненных государству и окружающей среде российской агрессией, сборе необходимых для этого данных и фиксации экологических преступлений.

"В Госэкоинспекции сейчас работают 1350 инспекторов. Площадь нашей страны – более 600 тысяч квадратных километров. То есть на каждого инспектора приходится 447 квадратных километров территории. С учетом нынешних масштабов войны такого количества людей недостаточно. Ведь никуда не делись и "обычные" хозяйственные преступления против окружающая среда", – высказалась чиновница.

По словам Крамаренко, причиненный боевыми действиями вред природе будет сказываться еще долго и страна будет продолжать нести опосредованный ущерб вследствие нынешних разрушений.

"Чтобы зафиксировать все преступления России против окружающей среды и доначислить ущерб, понадобится как минимум 20-30 лет", – сказала замминистра.

Она добавила, что речь пойдет, в частности, о дополнительной нагрузке на Государственную экологическую инспекцию. Чтобы справиться с вызовами, этот орган должен пополняться не только кадрами, но и обновлять свой функционал и инструментарий. Для этого парламентарии, члены правительства и общественный сектор нарабатывают предложения по обновлению законодательства о государственном экологическом контроле. Кроме того, предлагается внести изменения в ряд нормативных актов.

Ущерб от войны: вред окружающей среде

В настоящее время Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивает общий ущерб экологии в результате российской агрессии более чем в 2 трлн грн, или 55,6 млрд евро, сообщал на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства указывал, что половина из этих убытков нанесена из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак и горения нефтепродуктов. Загрязнение земель оценено более чем в 980 млрд грн, водоемов – в 60 млрд гривен.

"Теракт России на Каховской дамбе стал самым масштабным актом экоцида за последние 70 лет. По данным Минприроды, общий ущерб только от этого теракта превышает 146 млрд грн (3,8 млрд евро)", – говорил он.

Также Шмыгаль напомнил, что потенциально заминированными в Украине считаются более 174 тыс. кв. км территории, войной поражено более 3 млн га леса.