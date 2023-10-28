У Мінприроди спрогнозували, скільки років потрібно для повної оцінки екологічних збитків від війни

На повний підрахунок прямих й опосередкованих збитків довкіллю, завданих російською агресією, знадобиться 20-30 років. Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко, передає "Укрінформ".

Вона зазначила, що війна поставила нові виклики перед системою державного екологічного контролю. Наразі основна функція Державної екологічної інспекції полягає у фіксації шкоди та нарахуванні збитків, заподіяних державі і довкіллю російською агресією, зборі необхідних для цього даних та фіксації екологічних злочинів.

"У Держекоінспекції нині працюють 1350 інспекторів. Площа нашої країни – понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, на кожного інспектора припадає 447 квадратних кілометрів території. З урахуванням нинішніх масштабів війни такої кількості людей недостатньо. Адже нікуди не поділися і "звичайні" господарські злочини проти довкілля", – висловилася чиновниця.

За словами Крамаренко, заподіяна бойовими діями шкода природі даватиметься взнаки ще довго і країна продовжуватиме зазнавати опосередкованих збитків унаслідок нинішніх руйнувань.

"Аби зафіксувати усі злочини Росії проти довкілля та донарахувати збитки, знадобиться принаймні 20-30 років", – сказала заступниця міністра.

Вона додала, що йтиметься, зокрема, про додаткове навантаження на Державну екологічну інспекцію. Щоб впоратися із викликами, цей орган має не лише поповнюватися кадрами, а й оновлювати свій функціонал та інструментарій. Для цього парламентарі, урядовці та громадський сектор напрацьовують пропозиції щодо оновлення законодавства про державний екологічний контроль. Крім того, пропонується внести зміни до низки нормативних актів.

Збитки від війни: шкода довкіллю

Наразі Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оцінює загальні збитки екології внаслідок російської агресії в понад 2 трлн грн, або 55,6 млрд євро, повідомляв днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду вказував, що половину з цих збитків завдано через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки та горіння нафтопродуктів. Забруднення земель оцінено у понад 980 млрд грн, водойм – у 60 млрд гривень.

"Теракт Росії на Каховській греблі став наймасштабнішим актом екоциду за останні 70 років. За даними Міндовкілля, загальні збитки лише від цього теракту перевищують 146 млрд грн (3,8 млрд євро)", – говорив він.

Також Шмигаль нагадав, що потенційно замінованими в Україні вважаються понад 174 тис. кв. км території, війною уражено понад 3 млн га лісу.