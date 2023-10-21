Росія щодня завдає збитків довкіллю України на понад 100 млн євро

За попередніми даними, загальна оцінка завданої шкоди довкіллю внаслідок російського вторгнення становить близько 55,6 мільярдів євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС. Ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Крім того, втрати, спричинені підривом Каховської Гідроелектростанції, відповідно до попередніх розрахунків ООН, Міністерства економіки та Київської школи економіки, оцінюються приблизно в 14 мільярдів доларів США.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росією було задокументовано понад 2,5 тисячі випадків шкоди довкіллю, включаючи 14 випадків екоциду.

Відновлення екосистеми України, постраждалої внаслідок широкомасштабної агресії Російської Федерації, вимагає обов'язкового розмінування. За словами першого віцепрем'єр-міністра України та міністра економіки Юлії Свириденко, очищення полів, лісів та водойм є першим кроком у процесі відновлення нашої держави.

За її словами, щоб пришвидшити розмінування, було створено конкурентний ринок послуг з розмінування, який дає можливість проведення конкурсних торгів через Prozorro. Щоб послугами могло скористатися більше аграріїв, в проекті бюджету на наступний рік передбачено 2 млрд грн. на компенсацію витрат.

Вона додала, що розмінування території України є навіть не першим, а нульовим етапом відновлення, оскільки на сьогодні потенційно забрудненими є понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України.

Окрім людей, від мін страждає й природа: зникає біорізноманіття, погіршуються ґрунти та води, що забруднюються внаслідок підривів.

"Саме тому боротьба з російським екоцидом і захист довкілля входять до першої десятки пріоритетів Формули миру президента Володимира Зеленського. Наша мета – разом з нашими партнерами оцінити екологічну шкоду, завдану російською агресією, притягнути агресора до відповідальності за екологічні злочини, змусити компенсувати збитки", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис га заповідних територій, але ця цифра може бути більшою. Місія UNEP вже працює в Україні, аби оцінити всі завдані збитки.