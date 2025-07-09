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Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні: пошкоджено багажне відділення

УЗ
Обстріл вокзалу в Херсоні

Сьогодні, 9 липня, росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, пошкоджено багажне відділення. Постраждалих немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Вокзал у Херсоні зазнав обстрілу

Російські війська знову обстріляли вокзал на станції Херсон, пошкодивши будівлю багажного відділення та вибивши вікна.

На момент атаки в укритті перебували 8 людей, постраждалих немає.

Рух поїздів у регіоні здійснюється за розкладом.

Обстріли залізничної інфраструктури

Нагадаємо, 24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя. 

"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.  Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.

Автор:
Ольга Опенько