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Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні: пошкоджено багажне відділення
Сьогодні, 9 липня, росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, пошкоджено багажне відділення. Постраждалих немає.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Вокзал у Херсоні зазнав обстрілу
Російські війська знову обстріляли вокзал на станції Херсон, пошкодивши будівлю багажного відділення та вибивши вікна.
На момент атаки в укритті перебували 8 людей, постраждалих немає.
Рух поїздів у регіоні здійснюється за розкладом.
Обстріли залізничної інфраструктури
Нагадаємо, 24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя.
"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Нагадаємо, у ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.
Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.