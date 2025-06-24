Поїзд Одеса – Запоріжжя пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини

24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги.

Наразі "Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомили в компанії.

Для подальшої доставки пасажирів до Запоріжжя "Укрзалізниця" призначила додатковий електропоїзд. Він відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.