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Залізнична інфраструктура на сході України зазнала ворожих атак

Укрзалізниця
Укрзалізниця ліквідувала наслідки обстрілів на сході / Укрзалізниця

В ніч на 27 травня та вранці залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

У Харківській області уламки ворожого безпілотника впали безпосередньо на залізничну колію. З метою безпеки рух поїздів тимчасово припинили, щоби надати можливість поліції та підрозділам ДСНС провести розмінування та знешкодити залишки дрона.

Фото 2 — Залізнична інфраструктура на сході України зазнала ворожих атак

Рух на пошкодженій ділянці був швидко відновлений.

На Донеччині, у місті Слов’янськ, бойові дії призвели до пошкодження контактної мережі. Крім того, уламки FPV-дрона пошкодили вікно вагона електропоїзда.

Вранці Слов’янськ знову потрапив під обстріл — цього разу постраждала будівля вокзалу, де вибуховою хвилею вибило вікна.

На території Сумської області ворожий дрон незначно пошкодив залізничну колію, однак це не вплинуло на графік руху — поїзди продовжують курсувати без затримок.

Фото 3 — Залізнична інфраструктура на сході України зазнала ворожих атак

"Укрзалізниця" повідомляє, що жоден з інцидентів не призвів до жертв або поранень серед пасажирів чи працівників. Усі пошкодження на інфраструктурі оперативно усуваються, аби забезпечити стабільне залізничне сполучення.

Попри намагання ворога дестабілізувати логістику, залізничники продовжують виконувати свої обов’язки та підтримувати безперервний рух країною.

Додамо, що 16 травня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона. 

Автор:
Тетяна Гойденко