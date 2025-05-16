Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Херсону: пошкоджені вокзал та вагон поїзда

Зранку, 16 травня, російські війська знову обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію "Укрзалізниці".

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу, де вибито вікна та пошкоджено робочі місця співробітників. Також незначних пошкоджень зазнав один з вагонів поїзда.

На щастя, обійшлося без постраждалих. У момент обстрілу пасажири, працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.

В УЗ додали, що після завершення ворожої атаки поїзд, що зазнав незначних пошкоджень, продовжив свій рух із затримкою близько години. Рух інших поїздів наразі здійснюється за розкладом.

Нагадаємо, 27 березня російські терористи завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. Від удару у будівлі вокзалу вибило шибки, були пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.