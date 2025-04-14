Росіяни обстріляли поїзд на прикордонній ділянці Чернігівщини

Залізнична інфраструктура знову стала мішенню ворожих обстрілів. Російські терористи атакували вагон поїзда на прикордонній ділянці Чернігівської області.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про обстріл

Російські терористи обстріляли вагон поїзда на прикордонній ділянці Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджено вагон, сталося загоряння всередині, вибито вікна.

Проте, вагон зміг продовжити рух і залишити місце події, залишаючись в складі поїзда.

"На щастя, ніхто не постраждав — працівники та пасажири перебували в укриттях під час обстрілу", - зазначає пресслужба.

Про ворожі атаки УЗ

4 квітня російські війська вчинили акт агресії проти цивільної інфраструктури України, обстрілявши залізничний вокзал у місті Семенівка Чернігівської області.

Додамо, 27 березня російські терористи завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. Від удару у будівлі вокзалу вибило шибки, були пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.