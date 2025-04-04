Росіяни вдарили по вокзалу в Чернігівській області

4 квітня російські війська здійснили черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури України, завдавши удару по залізничному вокзалу міста Семенівка в Чернігівській області.

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Про це повідомляє "Укрзалізниця".

За повідомленням залізничників, внаслідок нічного обстрілу будівля вокзалу зазнала значних пошкоджень — снаряд влучив безпосередньо в споруду.

"Сьогодні російські терористи завдали удар по вокзалу Семенівки в Чернігівській області. У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічого обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає. Незважаючи на пошкодження інфраструктури, залізничники повідомляють про продовження руху поїздів на цій ділянці.

Нагадаємо, 27 березня російські терористи завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години.

Від удару у будівлі вокзалу вибило шибки, були пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.