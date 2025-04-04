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Россияне ударили по вокзалу в Черниговской области
4 апреля российские войска совершили очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры Украины, нанеся удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
По сообщению железнодорожников, в результате ночных обстрелов здание вокзала получило значительные повреждения — снаряд попал непосредственно в сооружение.
" Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области. В результате прямого попадания в помещение вокзала после ничего обстрела повреждена крыша здания, выбиты окна ", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет. Несмотря на повреждение инфраструктуры, железнодорожники сообщают о продолжении движения поездов на этом участке.
Напомним, 27 марта российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа.
От удара в здании вокзала выбило стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.