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Россияне ударили по вокзалу в Черниговской области

Укрзализныця, вокзал
Российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Семеновке на Черниговщине / Укрзалізниця

4 апреля российские войска совершили очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры Украины, нанеся удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

По сообщению железнодорожников, в результате ночных обстрелов здание вокзала получило значительные повреждения — снаряд попал непосредственно в сооружение.

" Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области. В результате прямого попадания в помещение вокзала после ничего обстрела повреждена крыша здания, выбиты окна ", — говорится в сообщении.

Фото 2 — Россияне ударили по вокзалу в Черниговской области

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет. Несмотря на повреждение инфраструктуры, железнодорожники сообщают о продолжении движения поездов на этом участке.

Напомним, 27 марта российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа.

От удара в здании вокзала выбило стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко