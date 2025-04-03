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"Укрзализныця" вернула пользователям утраченные после кибератаки билеты
"Укрзализныця" восстановила доступ к электронным билетам, которые пассажиры приобрели в кибератаки, но потеряли из-за технических сбоев.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Теперь эти билеты снова доступны в аккаунтах пользователей в мобильном приложении компании.
Как вернуть билеты
Чтобы вернуть свой билет, необходимо:
- Авторизоваться или зайти в приложение "Укрзализныци";
- Нажать баннер на главной странице, который ведет на страницу перегенерации;
- Скачать восстановленный PDF-билет и сохранить его на телефоне.
Также компания рекомендует пассажирам добавить актуальную электронную почту в свой профиль на сайте и в приложении. Все новые билеты автоматически дублируются на указанный e-mail адрес, что позволит избежать проблем в будущем.
Это решение поможет тысячам пользователей, столкнувшихся с трудностями после кибератаки, и обеспечит бесперебойный доступ к приобретенным билетам.
Напомним, 23 марта в IT-системе компании произошел масштабный сбой, в результате чего онлайн-продажа билетов была временно остановлена. 24 марта "Укрзализныця" официально заявила о системной многоуровневой кибератаке. В ответ компания перешла на бумажный документооборот, а продажа билетов осуществлялась только через кассы вокзалов, количество которых было удвоено.
27 марта онлайн-продажа частично была восстановлена в резервном формате, а уже 28 марта работа сервисов была усложнена из-за большой нагрузки.