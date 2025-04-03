"Укрзалізниця" повернула користувачам втрачені після кібератаки квитки

“Укрзалізниця” відновила доступ до електронних квитків, які пасажири придбали до кібератаки, але втратили через технічні збої.

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Про це повідомила пресслужба перевізника.

Тепер ці квитки знову доступні в акаунтах користувачів у мобільному застосунку компанії.

Як повернути квитки

Щоб повернути свій квиток, необхідно:

Авторизуватися чи зайти у застосунок "Укрзалізниці";

Натиснути банер на головній сторінці, який веде на сторінку пере генерації;

Скачати відновлений PDF-квиток і зберегти його на телефоні.

Також компанія рекомендує пасажирам додати актуальну електронну пошту до свого профілю на сайті та в застосунку. Усі нові квитки автоматично дублюються на вказану e-mail адресу, що дозволить уникнути проблем у майбутньому.

Це рішення допоможе тисячам користувачів, які стикнулися з труднощами після кібератаки, і забезпечить безперебійний доступ до придбаних квитків.

Нагадаємо, 23 березня в IT-системі компанії стався масштабний збій, внаслідок чого онлайн-продаж квитків було тимчасово зупинено. 24 березня "Укрзалізниця" офіційно заявила про системну багаторівневу кібератаку. У відповідь компанія перейшла на паперовий документообіг, а продаж квитків здійснювався лише через каси вокзалів, кількість яких була подвоєна.

27 березня онлайн-продаж частково відновили у резервному форматі, а вже 28 березня робота сервісів була ускладнена через велике навантаження.