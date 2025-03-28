"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків

Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу “Укрзалізниці” можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що "Укрзалізниця" відкриває додаткові каси в містах із найбільшим пасажиропотоком, щоб збалансувати попит:

у Києві наразі працюють 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному

у Львові зараз на вокзалі працюють уже 10 кас.

"ІТ-команда Укрзалізниці разом із партнерами цілодобово працює над мінімізацією наслідків збоїв після відновлення систем", - наголошують в компанії.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Крім того, у компанії радять зберігати паперовий квиток, адже запустили низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак вибачень за незручності, які виникли внаслідок кібератаки.

27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.

Також через масштабну кібератаку “Укрзалізниця” повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.