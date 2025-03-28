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"Укрзалізниця" попередила про збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків
Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу “Укрзалізниці” можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що "Укрзалізниця" відкриває додаткові каси в містах із найбільшим пасажиропотоком, щоб збалансувати попит:
- у Києві наразі працюють 27 кас: 25 — на Центральному вокзалі та дві додаткові — на Південному
- у Львові зараз на вокзалі працюють уже 10 кас.
"ІТ-команда Укрзалізниці разом із партнерами цілодобово працює над мінімізацією наслідків збоїв після відновлення систем", - наголошують в компанії.
Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"
Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.
24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.
Крім того, у компанії радять зберігати паперовий квиток, адже запустили низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак вибачень за незручності, які виникли внаслідок кібератаки.
27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку після масштабної кібератаки на IT-системи компанії.
Також через масштабну кібератаку “Укрзалізниця” повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.