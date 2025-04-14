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Россияне обстреляли поезд на пограничном участке Черниговщины
Железнодорожная инфраструктура снова стала мишенью вражеских обстрелов. Российские террористы атаковали вагон поезда на пограничном участке Черниговской области.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Что известно об обстреле
Российские террористы обстреляли вагон поезда на приграничном участке Черниговской области. В результате атаки поврежден вагон, произошло возгорание внутри, выбиты окна.
Однако вагон смог продолжить движение и покинуть место происшествия, оставаясь в составе поезда.
"К счастью, никто не пострадал — работники и пассажиры находились в укрытиях при обстреле", — отмечает прессслужба.
О вражеских атаках УЗ
4 апреля российские войска совершили акт агрессии против гражданской инфраструктуры Украины, обстреляв железнодорожный вокзал в городе Семеновка Черниговской области.
Добавим, 27 марта российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. От удара в здании вокзала выбило стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.