"Укрпочта" потеряла еще одно отделение из-за вражеских обстрелов (ФОТО)

Сегодня, 8 апреля, произошел новый обстрел почтовой инфраструктуры. Два "шахеда" попали вблизи отделения "Укрпочты" в Доброполье, где работает команда из Покровска.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, враг пытается попасть именно в привычные маршруты почтовых перевозок.

"Создается впечатление, что бьют по моему привычному маршруту", — подчеркнул Смелянский.

Таким образом, в результате обстрелов "Укрпочта" потеряла еще одно отделение.

"Девушек и парней, которые становились героями в полном смысле этого слова, в том числе и в репортажах мировых медиа, эти атаки не остановят, и мы скоро все восстановим", — подытожил он.

О потерях "Укрпочты"

7 апреля, утром, в результате вражеской атаки было уничтожено отделение "Укрпочты" в Константиновке Донецкой области.

Это произошло через день после того, как 6 апреля на Сумщине с помощью дрона было прицельно атаковано контейнерное отделение, ранее установленное на месте уничтоженного в результате обстрела.

Напомним, 27 марта АО "Укрпочта" временно прекратило доставку посылок в Херсон из-за массированных обстрелов РФ. После прекращения российского террора работа отделений будет возобновлена.