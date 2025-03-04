"Укрпочта" приостановила прием посылок в Константиновку, однако отделения останутся открытыми

"Укрпочта" из-за сложной ситуации безопасности в Донецкой области временно приостанавливает прием посылок, следующих в этот населенный пункт, хотя все шесть стационарных отделений продолжают функционировать в ограниченном режиме.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он добавил, что решение о продолжении работы отделений было принято в координации с главой ВГА. Отмечается, что населению продолжат оказывать критически важные услуги, такие как:

Выплата пенсий и социальных выплат.

Отправка посылок для эвакуируемых людей, чтобы они могли переслать свои вещи.

"Во избежание скопления людей в отделениях компания временно прекращает прием новых посылок в Константиновку. В то же время все отправления, которые уже находятся в пути в город, будут доставлены получателям", — говорится в сообщении почтового оператора.

Напомним, 20 февраля россияне повредили сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне, а также обстреляли автомобиль почтового оператора, который направлялся в Станислав. Станислав является небольшим городком на линии фронта на Херсонщине, там работает только "Укрпочта", и РФ постоянно атакует гражданских.