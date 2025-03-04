"Укрпошта" призупинила прийом посилок до Костянтинівки, проте відділення залишаться відкритими

"Укрпошта" через складну безпекову ситуацію в Донецькій області тимчасово призупиняє прийом посилок, що прямують до цього населеного пункту, хоча всі шість стаціонарних відділень продовжують функціонувати в обмеженому режимі.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він додав, що рішення про продовження роботи відділень було ухвалене в координації з головою ВЦА. Зазначається, що населенню продовжать надавати критично важливі послуги, такі як:

Виплата пенсій та соціальних виплат.

Відправка посилок для людей, які евакуйовуються, аби вони могли переслати свої речі.

"Для уникнення скупчення людей у відділеннях, компанія тимчасово припиняє прийом нових посилок до Костянтинівки. Водночас, всі відправлення, які вже перебувають у дорозі до міста, будуть доставлені одержувачам", - йдеться в повідомленні поштового оператора.

Нагадаємо, 20 лютого росіяни пошкодили сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні, а також обстріляли автівку поштового оператора, яка прямувала до Станіслава. Станіслав є невеликим містечком на лінії фронту на Херсонщині, там працює лише "Укрпошта", і РФ постійно атакує цивільних.