Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,16

EUR

43,54

+0,43

Готівковий курс:

USD

41,70

41,60

EUR

43,90

43,70

Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта" призупинила прийом посилок до Костянтинівки, проте відділення залишаться відкритими

Укрпошта
Посилки до Костянтинівки вже не прийматимуть. Фото: Укрпошта

"Укрпошта" через складну безпекову ситуацію в Донецькій області тимчасово призупиняє прийом посилок, що прямують до цього населеного пункту, хоча всі шість стаціонарних відділень продовжують функціонувати в обмеженому режимі.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він додав, що рішення про продовження роботи відділень було ухвалене в координації з головою ВЦА. Зазначається, що населенню продовжать надавати критично важливі послуги, такі як:

  • Виплата пенсій та соціальних виплат.
  • Відправка посилок для людей, які евакуйовуються, аби вони могли переслати свої речі.

"Для уникнення скупчення людей у відділеннях, компанія тимчасово припиняє прийом нових посилок до Костянтинівки. Водночас, всі відправлення, які вже перебувають у дорозі до міста, будуть доставлені одержувачам", - йдеться в повідомленні поштового оператора.

Нагадаємо, 20 лютого росіяни пошкодили сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні, а також обстріляли автівку поштового оператора, яка прямувала до Станіслава. Станіслав є невеликим містечком на лінії фронту на Херсонщині, там працює лише "Укрпошта", і РФ постійно атакує цивільних.

Автор:
Тетяна Бесараб