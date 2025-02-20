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РФ атакувала сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні, водій отримав важкі поранення

РФ атакувала сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні, водій отримав важкі поранення
Фото: "Укрпошта"

Російські війська продовжують цілеспрямовано обстрілювати цивільну інфраструктуру на Херсонщині. 19 лютого ворог вразив автомобіль "Укрпошти", що прямував до Станіслава, а сьогодні вранці завдав удару по сортувальному центру компанії в Херсоні.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, Станіслав – невелике містечко на самій лінії фронту, де працює лише "Укрпошта". Влітку там уже відновлювали відділення після влучання фосфорного снаряда, але тепер окупанти знову атакували поштову інфраструктуру.

Фото 2 — РФ атакувала сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні, водій отримав важкі поранення

Під час удару автівка компанії згоріла вщент. Її водій, 21-річний Єгор, зазнав важких поранень. Евакуація ускладнювалася тим, що над місцем ураження годинами висіли ворожі дрони, проте завдяки військовим та начальнику відділення його вдалося врятувати. Зараз хлопець у лікарні, і його життю вже нічого не загрожує.

Фото 3 — РФ атакувала сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні, водій отримав важкі поранення

"Укрпошта" обіцяє компенсувати клієнтам втрачені посилки, а роботу сортувального центру в Херсоні буде швидко відновлено.

"Роботу сортувального центру відновимо. А рахунок за втрати виставимо самі знаєте кому", - написав Смілянський.

Обстріл Херсона

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окрім складу "Укрпошти" цієї ночі увесь Херсон був атакований керованими авібомбами авіабомби, які поцілили у десятиповерхівку. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир –  з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки. Відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.  

У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця “прильоту”. Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги. 

Ще трьом чоловікам бригада “швидкої” надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови. Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих. 

Автор:
Тетяна Гойденко