РФ атакувала сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні, водій отримав важкі поранення

Російські війська продовжують цілеспрямовано обстрілювати цивільну інфраструктуру на Херсонщині. 19 лютого ворог вразив автомобіль "Укрпошти", що прямував до Станіслава, а сьогодні вранці завдав удару по сортувальному центру компанії в Херсоні.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, Станіслав – невелике містечко на самій лінії фронту, де працює лише "Укрпошта". Влітку там уже відновлювали відділення після влучання фосфорного снаряда, але тепер окупанти знову атакували поштову інфраструктуру.

Під час удару автівка компанії згоріла вщент. Її водій, 21-річний Єгор, зазнав важких поранень. Евакуація ускладнювалася тим, що над місцем ураження годинами висіли ворожі дрони, проте завдяки військовим та начальнику відділення його вдалося врятувати. Зараз хлопець у лікарні, і його життю вже нічого не загрожує.

"Укрпошта" обіцяє компенсувати клієнтам втрачені посилки, а роботу сортувального центру в Херсоні буде швидко відновлено.

"Роботу сортувального центру відновимо. А рахунок за втрати виставимо самі знаєте кому", - написав Смілянський.

Обстріл Херсона

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окрім складу "Укрпошти" цієї ночі увесь Херсон був атакований керованими авібомбами авіабомби, які поцілили у десятиповерхівку. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки. Відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.

У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця “прильоту”. Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Ще трьом чоловікам бригада “швидкої” надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови. Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих.