РФ атаковала сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне, водитель получил тяжелые ранения

Российские войска продолжают целенаправленно обстреливать гражданскую инфраструктуру в Херсонской области. 19 февраля враг поразил автомобиль "Укрпочты", направлявшийся в Станислав, а сегодня утром нанес удар по сортировочному центру компании в Херсоне.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, Станислав – небольшой городок на самой линии фронта, где работает только "Укрпочта". Летом там уже восстанавливали отделения после попадания фосфорного снаряда, но теперь оккупанты снова атаковали почтовую инфраструктуру.

Во время удара автомобиль компании сгорел дотла. Ее водитель, 21-летний Егор, получил тяжелые ранения. Эвакуация усугублялась тем, что над местом поражения часами висели вражеские дроны, однако благодаря военным и начальнику отделения его удалось спасти. Сейчас парень в больнице и его жизни уже ничего не угрожает.

"Укрпочта" обещает компенсировать клиентам утраченные посылки, а работа сортировочного центра в Херсоне будет быстро возобновлена.

"Работу сортировочного центра возобновим. А счет за потери выставим сами знаете кому", — написал Смелянский.

Обстрел Херсона

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, кроме состава "Укрпочты" этой ночью весь Херсон был атакован управляемыми авиабомбами, попавшими в десятиэтажку. Из-за удара разрушены пятнадцать квартир – с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах – выбило стекла. Известно о 6 пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

В больнице находятся двойняшки – мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки возле места прилета. Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги.

Еще трем мужчинам бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. У потерпевших – контузии, а также у одного из херсонцев – ушиб головы. Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск пострадавших.