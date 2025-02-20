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РФ атаковала сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне, водитель получил тяжелые ранения

РФ атаковала сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне, водитель получил тяжелые ранения
Фото: "Укрпочта"

Российские войска продолжают целенаправленно обстреливать гражданскую инфраструктуру в Херсонской области. 19 февраля враг поразил автомобиль "Укрпочты", направлявшийся в Станислав, а сегодня утром нанес удар по сортировочному центру компании в Херсоне.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, Станислав – небольшой городок на самой линии фронта, где работает только "Укрпочта". Летом там уже восстанавливали отделения после попадания фосфорного снаряда, но теперь оккупанты снова атаковали почтовую инфраструктуру.

Фото 2 — РФ атаковала сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне, водитель получил тяжелые ранения

Во время удара автомобиль компании сгорел дотла. Ее водитель, 21-летний Егор, получил тяжелые ранения. Эвакуация усугублялась тем, что над местом поражения часами висели вражеские дроны, однако благодаря военным и начальнику отделения его удалось спасти. Сейчас парень в больнице и его жизни уже ничего не угрожает.

Фото 3 — РФ атаковала сортировочный центр "Укрпочты" в Херсоне, водитель получил тяжелые ранения

"Укрпочта" обещает компенсировать клиентам утраченные посылки, а работа сортировочного центра в Херсоне будет быстро возобновлена.

"Работу сортировочного центра возобновим. А счет за потери выставим сами знаете кому", — написал Смелянский.

Обстрел Херсона

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, кроме состава "Укрпочты" этой ночью весь Херсон был атакован управляемыми авиабомбами, попавшими в десятиэтажку. Из-за удара разрушены пятнадцать квартир – с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах – выбило стекла. Известно о 6 пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.

В больнице находятся двойняшки – мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки возле места прилета. Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги.

Еще трем мужчинам бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте. У потерпевших – контузии, а также у одного из херсонцев – ушиб головы. Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Автор:
Татьяна Гойденко