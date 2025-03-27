- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрпочта" прекратила доставку посылок в Херсон: причина
27 марта АО " Укрпочта " временно прекратило доставку посылок в Херсон из-за массированных обстрелов РФ.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших работников, сегодня мы не сможем доставить и забрать посылки в Херсоне", — говорится в сообщении.
В "Укрпочте" добавили, что после прекращения российского террора работа отделений будет возобновлена.
Армия РФ массированно обстреляла центральную часть Херсона
Военные РФ 27 марта массово обстреляли центральную часть Херсона, известно, что погибла женщина и мужчина, еще три человека пострадали, сообщает Херсонская МВА.
Из-за обстрела в городе частично исчезло электроснабжение, временно остановлено движение троллейбусов
Также в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.