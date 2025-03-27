"Укрпочта" прекратила доставку посылок в Херсон: причина

27 марта АО " Укрпочта " временно прекратило доставку посылок в Херсон из-за массированных обстрелов РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших работников, сегодня мы не сможем доставить и забрать посылки в Херсоне", — говорится в сообщении.

В "Укрпочте" добавили, что после прекращения российского террора работа отделений будет возобновлена.

Армия РФ массированно обстреляла центральную часть Херсона

Военные РФ 27 марта массово обстреляли центральную часть Херсона, известно, что погибла женщина и мужчина, еще три человека пострадали, сообщает Херсонская МВА.

Из-за обстрела в городе частично исчезло электроснабжение, временно остановлено движение троллейбусов

Также в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.